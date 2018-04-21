القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 03:32 م

بدء تشغيل 5 عربات شحن جوي جديدة بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
dostor.org/2137590

أكد محمد كامل، رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولى، بدء عمل 5 عربات شحن جوي بمواصفات خاصة لأول مرة بمطار القاهرة والمطارات الأفريقية، خاصة بنقل البضائع سريعة التلف.

وأشار محمد كامل إلى أنه تم صناعة العربات محليًا، بأحدث المواصفات العالمية طبقا للعقود المبرمة مع مختلف شركات الطيران، والتي دائما ما كانت تطلب مثل هذه العربات لنقل الأغراض الخاصة بها، وأنه تم استخدامها في نقل الوجبات والأدوية والأمصال والخضراوات وعينات الدم والفواكه.

وأضاف رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران بالمطار، أن الشركة استخدمتها مع شركات الطيران التي تخدمها مثل رحلات لوفتهانزا الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والسويسرية، والبريطانية، مؤكدا أن الشركة على استعداد لاستخدامها لأي شركات طيران أخرى تطلب ذلك داخل أرض مهبط المطار.

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