القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك باجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
الثقافة
السبت 21/أبريل/2018 - 03:31 م

صدور كتاب «نبتة إبليس.. داعش والقرآن» لأحمد البياتي

صوره من الحدث
صوره من الحدث
نضال ممدوح
dostor.org/2137589

صدر حديثًا عن دار ميزوبوتاميا في بغداد٬ الطبعة الثانية لكتاب «نبتة إبليس..داعش والقرآن» للكاتب أحمد البياتي.

وجاد في مقدمته: يهدف الكتاب إلى إثارة عوامل البحث والتدقيق لدى القارئ، ولذا جاء الكتاب بصيغة مختصرة٬ هدف الكتاب الرئيسي هو ألا يجعلك فريسة للموروث أو للأيديولوجيات التي ظهرت كرد فعل على الموروث، ولذا بعد انتهائك من الكتاب ستشعر بأنك بحاجة إلى المزيد من القراءة والبحث حول الموضوع٬ بعض الأسئلة أو التعليقات التي أثيرت بعد صدور الطبعة الأولى.

الكتاب لم يشر إلى مصادر الفكر الداعشي بشكل صريح كالسعودية ودورها أو إيران ودورها لماذا؟ للأسف اختلف أغلب الملسمين في مصادر هذا الفكر، كل حسب مذهبه نتيجة الاستقطاب الطائفي الحاصل، فالدخول في هذا المضمار لن يقدم أي حلول واقعية، وللأسف اختلف الآخرون في مصادر هذا الفكر كذلك حسب موقفهم من الدول الكبرى نفسه من خلال إخضاعه للنقد في ضوء أيات القرآن الخاصة بالقتال والجهاد.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ اسبوع

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

الآن

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة الشاب المسحول عاريًا في صفط اللبن

«التموين»: توريد 253 ألفًا و486 طن قمح محلي خلال 6 أيام

بالخطوات.. كيف تقنن النقابات أوضاعها قبل الانتخابات العمالية؟

زعيم كوريا الشمالية: لا أريد أن أكون مثل صدام حسين

الأكثر قراءة

ممارسة الجنس في الطرقات.. أغرب طرق الاحتفال بالتخرج في العالم

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

زعيم كوريا الشمالية: لا أريد أن أكون مثل صدام حسين

«الأعلى للإعلام» يبلغ الصحف بقرار المدعي العسكري بشأن «عنان»

ألبومات الصور

في ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته في شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

12 صورة دعائية لـ«أمر واقع» استعدادًا لرمضان

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

ممارسة الجنس في الطرقات.. أغرب طرق الاحتفال بالتخرج في العالم

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

زعيم كوريا الشمالية: لا أريد أن أكون مثل صدام حسين

«الأعلى للإعلام» يبلغ الصحف بقرار المدعي العسكري بشأن «عنان»

كشكول

انفوجراف: ألعاب تنمي ذكاء الطفل فى الـ6 سنوات الأولى من عمره

وكيل تعليم القاهرة: 1470 صندوق لنقل امتحانات الثانوية.. وأزمة رياض الأطفال ستشهد انفراجة العام المقبل

رئيس الثانوية العامة يعلق علي تخصيص لجان لأبناء الذوات

رئيس "البحر الأحمر الأزهرية": الامتحانات هادئة ولا شكوى من الطلاب

هندسة المطرية تنظم مسابقة علمية لمحاكاة المنشآت المضادة للصواريخ

الأمصار

البنك المركزي العراقي " لا تميز بين الفئات النقدية العراقية "

فيديو.. صلاح يسجل هدفه الـ 31 وتعادل ليفربول ووست بروميتش

في الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على وست بروميتش

الجيش اليمنى يسطير على جبال استراتيجية بمحافظة مأرب

الجزائر تحتل المركز الـ 129 بقائمة أفضل جنسيات العالم

ads
منوعات

أميرة أبوشقة تحصد المركز الأول ببطولة الجمهورية للرماية

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان

فيلم وثائقي عن الحج المسيحي.. مشروع تخرج بـ«إعلام آداب حلوان»

ads
ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك