صدور كتاب «نبتة إبليس.. داعش والقرآن» لأحمد البياتي

صدر حديثًا عن دار ميزوبوتاميا في بغداد٬ الطبعة الثانية لكتاب «نبتة إبليس..داعش والقرآن» للكاتب أحمد البياتي.



وجاد في مقدمته: يهدف الكتاب إلى إثارة عوامل البحث والتدقيق لدى القارئ، ولذا جاء الكتاب بصيغة مختصرة٬ هدف الكتاب الرئيسي هو ألا يجعلك فريسة للموروث أو للأيديولوجيات التي ظهرت كرد فعل على الموروث، ولذا بعد انتهائك من الكتاب ستشعر بأنك بحاجة إلى المزيد من القراءة والبحث حول الموضوع٬ بعض الأسئلة أو التعليقات التي أثيرت بعد صدور الطبعة الأولى.



الكتاب لم يشر إلى مصادر الفكر الداعشي بشكل صريح كالسعودية ودورها أو إيران ودورها لماذا؟ للأسف اختلف أغلب الملسمين في مصادر هذا الفكر، كل حسب مذهبه نتيجة الاستقطاب الطائفي الحاصل، فالدخول في هذا المضمار لن يقدم أي حلول واقعية، وللأسف اختلف الآخرون في مصادر هذا الفكر كذلك حسب موقفهم من الدول الكبرى نفسه من خلال إخضاعه للنقد في ضوء أيات القرآن الخاصة بالقتال والجهاد.