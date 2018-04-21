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السبت 21/أبريل/2018 - 03:31 م

«زيربو» يطلب من كوريا الشمالية الانضمام إلى «حظر التجارب النووية»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2137588

ذكر رئيس منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أنه ينبغي على كوريا الشمالية التفكير في الانضمام للمعاهدة العالمية لحظر التجارب النووية، لإضفاء الصبغة الرسمية على تعليقها المعلن عنه مؤخرا.

ودعا السكرتير التنفيذي للمنظمة، لاسينا زيربو، الدول الرئيسية الأخرى، للانضمام للمعاهدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.

وقال في بيان: «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الملزمة قانونيا هي السبيل الوحيد لترسيخ تعليق التجارب النووية، وهي خطوة ضرورية للأمام تجاه الهدف النهائي، وهو إقامة عالم خال من الأسلحة النووية».

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