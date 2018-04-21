القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 03:30 م

حريق منزل «مسعف» بكفر الشيخ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد يوسف
dostor.org/2137586

التهم حريق شب بمنزل مسعف بمحافظة كفر الشيخ، محتويات المنزل وحظيرة المواشى الملحقة به.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمنزل "إبراهيم.هـ.ب"، 35 سنة، مسعف بقرية كفر دفرية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء تحت إشراف العميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارة إسعاف وسيارة شرطة، لمكان الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة، حيث تبين من الفحص والمعاينة، احتراق غرفتي النوم والأنتريه والمطبخ وأجزاء من السقف ورأسي ماشية، دون وفيات أو إصابات بشرية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5242 لسنة 2018 إداري مركز كفر الشيخ، وتم تكليف المعمل الجنائي لعمل المعاينة وإعدد تقرير عن سبب الحريق، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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