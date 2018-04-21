«القاضى» يبحث مع «مولينوفو» استراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية

عقد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقاءً مع مارتن مولينوفو كبير مستشاري البنك الدولي للتجارة والاستثمار إذ أشاد الأخير باستراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية، مؤكدا أن مصر لديها فرصة كبيرة في هذا المجال، كما أن لديها تحديات يجب أن تتغلب عليها.



جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر التجارة الإلكترونية الذي عقدته منظمة الأنكتاد بجنيف والجلسة رفيعة المستوى التي نظمتها الأنكتاد لعرض الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.



وأشاد "القاضي" بالتعاون المثمر الذي تم بين الوزارة وهيئاتها التابعة وبين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات الفنية بالبنك لتنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية واستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص فى مشروع بناء آلية لفض المنازعات الإلكترونية التي قد تنشأ بين المستهلكين وشركات الأعمال، لتحقيق الحماية للمستهلكين ولتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول من البيع بالأسلوب التقليدي إلى البيع على شبكة الإنترنت.