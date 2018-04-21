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السبت 21/أبريل/2018 - 03:26 م

فرج عامر يعد قانونًا لتجريم المنشطات فى المراكز والنوادى الصحية

فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد
dostor.org/2137579

يعكف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون بتجريم المنشطات ومحاصرتها داخل المراكز والنوادى الصحية، حيث إنه لا يوجد تشريع يجرم ذلك.

وأوضح «عامر» أنه انتشر فى الآونة الأخيرة تعاطي المنشطات بكل أنواعها وأشكالها داخل نوادٍ صحية لا سيما مراكز بناء الأجسام، حيث إنها أخطر أنواع السموم والإدمان، وتصيب الإنسان بالفشل الكلوي، والضعف الجنسي، وتجعل منه مدمنًا بدلًا من بطل رياضي.

وأضاف: نعكف على جلسات استماع وحوار مجتمعي بين الرياضيين، لوضع رؤية وتصور لكيفية تجرم عمل هذه النوادى الصحية، والتى تمارس تعاطي المنشطات فى غفلة من الرقابة عليها.

وأردف «عامر»: المشكلة ليست فى العقوبات، وإنما فى طريقة التنفيذ وكيفية محاصرة هذه النوادى والمراكز الصحية، فيجب إحكام القبضة، من خلال تشريع يضمن تنفيذ العقوبة لمنع انتشار هذا الخطر الداهم والذي يهدد مستقبل الرياضة المصرية بل مستقبل شباب مصر.


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