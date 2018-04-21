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السبت 21/أبريل/2018 - 03:25 م

وزير الاتصالات يبحث مع «دى إتش إل» مشروع «Mobile van»

وزير الاتصالات يبحث
طارق عتمان
dostor.org/2137578

التقى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمسئولين من شركة "دى إتش إل" العالمية، ورئيس شركة "دى إتش إل" مصر.

واستعرض مسئولا الشركة رؤيتهما لتطوير الخدمات اللوجيستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية في مصر وذلك من خلال الاستفادة من مشروعات الشركة الحالية المطبقة في عدد كبير من بلدان العالم، ومنها الأنظمة المرتبطة بالإجراءات الجمركية، وتسهيل هذه الإجراءات على الشركات والمستهلكين وكيفية تطبيق نظام "الشباك الواحد" وتطوير أنظمة من شانها توفير معلومات عن البضاعة قبل وصولها للجمارك.

وتناول اللقاء، الذي جاء على هامش مشاركته في مؤتمر التجارة الإلكترونية الذي عقدته منظمة الانكتاد بجنيف والجلسة رفيعة المستوى التي نظمتها الانكتاد لعرض الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية
، أحدث المشروعات المطبقة حاليا لخدمة التجارة الإلكترونية وهى Mobile van والتي تنوى الشركة نشرها في عدد من محافظات الجمهورية.

ودعا الوزير مسئولي الشركة إلى تطبيق نموذج Mobile van في المناطق التكنولوجية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية.

كما أكدت الشركة استعداها للتعاون مع مصر ودعمها في تنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية ونقل الخبرات وتجارب الدول الأخرى.

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