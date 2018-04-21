ماليزيا تبحث احتمالية تورط عملاء أجانب فى اغتيال «البطش»

قال نائب رئيس الوزراء الماليزى أحمد زاهد حميدي، اليوم السبت، إن الحكومة الماليزية تنظر فى احتمالية تورط "عملاء أجانب" فى اغتيال المهندس الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش.



وأضاف زهيدي، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية محلية حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن منفذى الحادث هم رجال ذوو "بشرة بيضاء" وكانوا يقودون دراجة نارية.



يذكر أن السلطات الماليزية عثرت على البطش مقتولًا بطلقات نارية، وهو في طريقه إلى مسجد لأداء صلاة الفجر، في شارع ميرانتي بمحافظة سيتابك في وقت مبكر من صباح اليوم.