وزير الاتصالات يبحث مع «ماستركارد» التحول الرقمى بمصر

التقى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش مشاركته في مؤتمر التجارة الإلكترونية الذي عقدته منظمة الأنكتاد بجنيف والجلسة رفيعة المستوى التى نظمتها الأنكتاد لعرض الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، براجو مالهوترا، رئيس شركة ماستركارد العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وخالد الجبالى الرئيس الإقليمي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



واستعرض مسئولو الشركة إمكانية نقل خبرات وتقنيات الشركة في مجال بناء نظام رقمي متكامل بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإمكانية تأسيس منصة متخصصة في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة بما يتيح تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.



وأكد مسئولو الشركة التزامهم بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وبخاصة تلك المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية.