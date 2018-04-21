العثور على «عملة المستقبل» فى المكسيك

عثر عامل بناء فى المكسيك على عملة نقدية أثارت فضول خبراء العملات، بسبب التاريخ الذي نقش عليها.



واكتشف، دييغو أفيلا، أن العملة المعدنية والتي تم العثورعليها فى أحد مواقع البناء، شكلها يتطابق مع العملات المعدنية الاعتيادية المعروفة، إلا أن التاريخ المدون عليها سبب في مفاجأة للجميع، والذي يرجع للعام 2039 -حسب قناة صحيفة «هيرالدو دي ميكسيكو».



وبعد إزالة الغبار والشوائب عن قطعة النقود، برز نقش يصور صليبًا ألمانيًا ونسرًا ورمزًا رباعيًا معقوف الشكل.



كما كتبت على «العملة الآتية من المستقبل» جملتان باللغة الإسبانية وثالثة بالألمانية، «ألمانيا الجديدة» و«الاستقلال والحرية» و«الكل فى أمة واحدة» ولم يكتب على القطعة النقدية قيمتها الشرائية، ولم يستطع خبراء العملات تحديد مصدر هذه العملة بعد.