ماليزيا تحقق في اغتيال الباحث الفلسطيني فادي البطش

أكد الشرطة الماليزية إنها تحقق في واقعة اغتيال الباحث الفلسطيني فادي البطش، من كل الزوايا، بينها شبهة «الإرهاب».



وقال روسدي إسا، مساعد كبير مفوضي قطاع التحقيق الجنائي في كوالامبور، إنّ الشرطة لم تحدد بعد الدوافع وراء إطلاق النار، لكنها تبحث في جميع الزوايا بينها شبهة الإرهاب، حسب صحيفة «نيو سترايتس تايمز» المحلية.



وأضاف أنّ التحقيقات الأولية أوضحت أن الضحية لم يكن لديه أي مشكلات مالية أو أعداء معروفون.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الماليزية، اغتيال الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش، بإطلاق نحو 10 رصاصات عليه، أثناء توجهه إلى أحد المساجد القريبة من منزله في العاصمة كوالالمبور، لأداء صلاة الفجر.



ونفلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية «برناما» عن مازلان لازيم، قائد شرطة كوالالمبور قوله: «أطلق شخص أو اثنان كانا يستقلان دراجة نارية على الأكاديمي الفلسطيني (35 عامًا) أثناء سيره على ممر المشاة عند السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد».



ويعيش «البطش» المختص في الهندسة الكهربائية في ماليزيا رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة منذ 10 سنوات.



من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية، إن «البطش»، مهندس في حماس وخبير طائرات دون طيار، في إشارة إلى وجود دور للموساد في حادثة الاغتيال.