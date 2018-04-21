السعودية تحظر على الحجاج زيارة غار «حراء»

حظرت السلطات السعودية، على شركات الحج والعمرة تسيير رحلات إلى جبل النور الذي يقع فيه غار حراء بمكة المكرمة، حسب صحيفة "عكاظ".



وقال وكيل وزارة الحج السعودية عبدالعزيز الوزان: إن "قرار الحظر يعود لارتكاب بعض الأشخاص مخالفات شرعية، بالإضافة لخطورة المكان على سلامة المعتمرين".



وأضاف "الوزان": أن"جبل النور من الأماكن المرتفعة، وهناك مخاطر محتملة من الصعود وربما يزيد الإعياء ونقص الأكسجين من احتمالية السقوط".



وحذرت الوزارة من اتخاذ عقوبات بحق الشركات والمؤسسات التي تنقل المعتمرين في حال رصد مخالفة للقرار، بمنع تسيير الرحلات للمنطقة.



يذكر أن جبل النور يرتفع مسافة تزيد على 650 مترًا، وهو مهبط الوحي على النبي (صلى الله عليه وسلم)، ونزلت عليه في غار حراء الآيات الأولى من القرآن الكريم.



ويحرص غالبية المعتمرين على زيارة الموقع خلال رحلتهم إلى البقاع المقدسة في مكة، لما له من مكانة لدى المسلمين، كونه منطلق البعثة النبوية.