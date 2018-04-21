«DRN» تنافس في رمضان بـ3 مسلسلات و5 برامج

تشهد الخريطة البرامجية الرمضانية لإذاعة «DRN» العديد من الأعمال سواء الدرامية أو البرامجية، فقد تعاقدت الإذاعة مع عدد من النجوم في الفترة الأخيرة للظهور عبر أثيرها خلال شهر رمضان وتضم الخريطة عددا من البرامج الجديدة، بالإضافة لعدد من المسلسلات لكبار النجوم.



ومن المقرر أن تقدم الشبكة خلال شهر رمضان 3 مسلسلات بشكل حصري هي «رسالة إلى الوايلي» بطولة يسرا وحسن حسني وصلاح عبدالله وعبدالرحمن أبو زهرة وسامي مغاوري، ومسلسل «كمال جاد تالنت» بطولة ماجد الكدواني وحنان مطاوع، ومسلسل «الضربة الفاضية» بطولة كريم فهمي ومحمد ثروت.

أما بالنسبة للبرامج فيقدم الكابتن أحمد شوبير برنامجا لمدة ساعة على الهواء قبل الإفطار، ويقدم الدكتور

والسيناريست مدحت العدل برنامج «الناس العزاز» للعام الثاني على التوالي في رمضان، والبرنامج يجري حوارات مع كبار الفنانين.



أما الإعلامية شافكي المنيري فتقدم برنامجًا جديدًا بعنوان «احكي لشافكي» ويقوم الإعلامي عمرو الليثي بتقديم برنامج «دليل الخير» وهو برنامج اجتماعي يتناول تقديم الأعمال الخيرية.



ويقدم الكابتن حازم إمام برنامج «مع الثعلب» والبرنامج يتناول الفرق المشاركة في مباريات كأس العالم.





