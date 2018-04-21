بريطانيا: نعمل لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

رحبت بريطانيا، بإعلان كوريا الشمالية، تعليق تجاربها بالقنابل النووية والصواريخ العابرة للقارات.



وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية- في بيان، اليوم-، إن بلادها لا تزال تعمل مع شركائها الدوليين بالطرق السلمية على هدف "النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، بصورة يمكن إثباتها.



وتابعت المتحدثة أن الالتزام طويل المدى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بوقف كل التجارب؛ سيكون "خطوة إيجابية"، مضيفة "نأمل أن يكون هذا جهدًا للتفاوض بنية طيبة".