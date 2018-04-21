حبس خادمتين بتهمة سرقة «ذهب» و40 ألف جنيه بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الكلية، برئاسة أيمن بدوي، المحامي العام، حبس خادمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من "نبيلة م" 65 عامًا، ربة منزل، بأن كلا من "أمنية"، ووالدتها "أم محمود"، سرقتا مشغولات ذهبية و40 ألف جنيه من داخل مسكنها ولاذتا بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضبطت المتهمتان وبحوزتهما المشغولات الذهبية والفضية، وهاتفان و38 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، واعترفتا بارتكاب الواقعة.