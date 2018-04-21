برلمانى عن تعديل قانون النظافة: يقضى على القمامة

أعلن النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، موافقته على قرار مجلس الوزراء، بشأن تعديل الفقرة الرابعة من المادة "8" من قانون النظافة العامة، مشيرا إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا، خصوصا أن مشكلة القمامة من أكثر المشكلات التى عانت منها مصر خلال السنوات الأخيرة.



وقال "بدير" فى بيان له، اليوم،السبت، إن قرار الحكومة بتحصيل رسوم شهرية نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات يسهم في حل مشكلة القمامة.



وأضاف، بالرغم من حالة الوعي الكبيرة لدى المصريين إلا أن هناك القليل منهم لا يلتزمون بالقواعد والضوابط إلا إذا كانت هناك قوانين رادعة لكل من يخالف ذلك، مشيرا إلى أن وجود تشريع يجرم إلقاء القمامة والنفايات فى الشوارع والطرقات والأماكن العامة، ومعاقبة المخالفين بدفع غرامة مالية كبيرة، يحد من انتشار القمامه بجانب توفير موارد مالية لخزانة الدولة يمكننا من خلالها استغلالها في مشاريع خدميه أخرى تعود على المواطن بالنفع، الأمر الذي تتبعه العديد من الدول المتحضرة.