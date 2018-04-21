«الجندى» يزور السنغال ترويجًا لحملة رئاسته لبرلمان إفريقيا

زار النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، دولة السنغال فى الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجارى، فى إطار جولته الإفريقية للحصول على دعم دول القارة السمراء لترشيحه لرئاسة البرلمان الإفريقى خلال الانتخابات المقرر عقدها بجنوب إفريقيا يومى 9 و10 مايو المقبل.



والتقى الجندي، وفقًا لبيان صادر عنه، خلال الزيارة برئيس الجمعية الوطنية السنغالية فى حضور سفير مصر فى السنغال ورئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان السنغالى لتسليمه رسالة الدكتور على عبد لعال إلى نظيره السنغالى للحصول على دعم بلاده للمرشح المصرى التزامًا بمقررات القمة الإفريقية بكيجالى فى يونيو 2017، حيال إقرار مبدأ التناوب على منصب الرئاسة وأعضاء مكتب برلمان عموم إفريقيا، بما يتوافق مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة للقارة، وكذا تجديد دعوة الدكتور على عبدالعال لنظيره السنغالى لزيارة القاهرة.



وعقد «الجندى» لقاءات مماثلة مع النواب الخمسة فى البرلمان السنغالى الأعضاء فى برلمان عموم إفريقيا، ولقاء مع الصحافة السنغالية، للترويج لرؤيته للنظام الأساسى للبرلمان الإفريقى.