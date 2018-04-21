يستمر 3 أيام.. «قابيل» يفتتح معرض إفريقيا للتصنيع الغذائى

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، منذ قليل، فعاليات معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي.



يقام المعرض بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف.



وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام، ويقام على مساحة أكثر من 7 آلاف متر بأرض المعارض، بمشاركة نحو 250 عارضًا يمثلون 20 دولة، تتنوع معروضاتها بين الآلات والتقنيات ومكونات دعم دورة الحياة الكاملة للتصنيع الغذائى، من مكونات غذائية وتعبئة وتغليف ولوجستيات، بالإضافة إلى عقد ندوات متخصصة فى مجال الصناعات الغذائية.