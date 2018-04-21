القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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اقتصاد
السبت 21/أبريل/2018 - 02:11 م

يستمر 3 أيام.. «قابيل» يفتتح معرض إفريقيا للتصنيع الغذائى

المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل
دعاء أبو العزم
dostor.org/2137418

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، منذ قليل، فعاليات معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي.

يقام المعرض بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام، ويقام على مساحة أكثر من 7 آلاف متر بأرض المعارض، بمشاركة نحو 250 عارضًا يمثلون 20 دولة، تتنوع معروضاتها بين الآلات والتقنيات ومكونات دعم دورة الحياة الكاملة للتصنيع الغذائى، من مكونات غذائية وتعبئة وتغليف ولوجستيات، بالإضافة إلى عقد ندوات متخصصة فى مجال الصناعات الغذائية.

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