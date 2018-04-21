القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
عالم
السبت 21/أبريل/2018 - 02:11 م

صرف تعويضات لصالح ركاب طائرة أمريكية انفجر محركها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2137417

أعلنت شركة "ساوث وست إيرلاينز" للطيران، عن أنها أرسلت شيكات قيمة كل واحد منها 5 آلاف دولار، لركاب طائرة تابعة لها هبطت اضطراريًا الأسبوع الماضى، بسبب انفجار محرك أسفر عن مقتل راكبة.

وأكدت شركة الطيران الأنباء، أن الركاب حصلوا على الشيكات بالإضافة إلى قسائم سفر قيمة الواحدة منها ألف دولار.

وقالت شركة "ساوث وست إيرلاينز"، إنها ستسرع من برنامجها الخاص بفحص جميع محركات طائراتها "بدافع الحذر البالغ"، ومن المتوقع أن تنهيه خلال الثلاثين يومًا المقبلة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن ينهى محققو هيئة سلامة النقل عملهم فى مكان الحادث بمدينة فيلادلفيا يوم السبت.

ووفقًا لأمر أصدرته الإدارة، فإنه سيتعين إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الأشهر الستة القادمة على شفرات مراوح جميع المحركات من طراز (سى.إف.إم56-7بي) التى انفجر أحدها مؤخرًا، أما المحركات من الطرازات الأخرى فستخضع لتقييم خلال 18 شهرًا.

وكان محرك طائرة الرحلة رقم 1380 التابعة لشركة "ساوث وست إيرلاينز" قد انفجر فوق بنسلفانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد حوالى 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاجارديا فى نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصًا.

وهشم حطام المحرك إحدى نوافذ الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، مما أسفر عن مقتل امرأة متأثرة بجروح، بعد أن "شفطها ضغط الهواء من النافذة المهشمة"، فى أول حادث طيران يلقى فيه أحد الركاب حتفه بهذه الطريقة في الولايات المتحدة منذ عام 2009، وهبطت الطائرة اضطراريًا في فيلادلفيا.

موضوعات متعلقة

هبوط طائرة اضطراريًا فى أوهايو الأمريكية بسبب «كلب»

عاجل.. انفجار محرك طائرة أمريكية

الطيران الأمريكية تفحص 220 محرك طائرة بعد حادث انفجار

للمرة الثانية.. تعطل طائرة أمريكية وهبوطها اضطراريًا فى أتلانتا

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

منذ حوالي 18 ساعة

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود

منذ يومين

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية

منذ 3 أيام

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ 3 أيام

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن

الآن

ننفرد بالنص الكامل لتقرير «خطة النواب» عن مخالفات الحكومة

«الأعلى للإعلام» يبلغ الصحف بقرار المدعي العسكري بشأن «عنان»

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني

كوريا الشمالية تعلق إجراء تجاربها الصاروخية والنووية

الأكثر قراءة

زعيم كوريا الشمالية: لا أريد أن أكون مثل صدام حسين

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

«الأعلى للإعلام» يبلغ الصحف بقرار المدعي العسكري بشأن «عنان»

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

ألبومات الصور

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

12 صورة دعائية لـ«أمر واقع» استعدادًا لرمضان

افتتاح معهد كومفشيوس النموذجى بجامعة القاهرة

محافظ الدقهلية يفتتح المعرض السنوى لختام الأنشطة التعليمية

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

زعيم كوريا الشمالية: لا أريد أن أكون مثل صدام حسين

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

«الأعلى للإعلام» يبلغ الصحف بقرار المدعي العسكري بشأن «عنان»

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

كشكول

الثلاثاء المقبل.. انطلاق فاعليات المنتدى الأول للابتكار فى التعليم

رسالة هامة من رئيس الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور

تأديب جامعة بنها يجازي 4 موظفين فى قضية منظومة الكاميرات

حصول الإذاعي وسام البحيري على درجة الماجستير

انفوجراف: أهم 10 تعليمات لوكلاء وزارة التعليم بالمحافظات استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

الأمصار

«​ماركت​ ​ساند​ ماركتس» يقدر سوق الأسلحة بدون طيار بمليار دولار

لبنان: توقيف 5 سوريين دخلوا خلسة للبلاد

العراق: حريق بصحن السيدة فاطمة الزهراء بالنجف

اليمن: وفاة موظف لبناني بالصليب الأحمر في إطلاق نار على البعثة

ليبيا: القنصلية التونسية تستأنف عملها بالعاصمة طرابلس

ads
منوعات

أفضل 10 جنسيات في العالم خلال 2017

ممارسة الجنس في الطرقات.. أغرب طرق الاحتفال بالتخرج في العالم

«دراسة»: المشي بأقدام حافية يعزز نمو الأطفال الجسماني

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك