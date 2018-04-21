سحر نصر تبحث مشروعات برنامج الدعم حتى 2020 مع الاتحاد الأوروبى

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار الأوروبية، خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



وبحث الجانبان، المشروعات المستقبلية فى إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبى لمصر حتى 2020، خصوصًا فى مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحى والتعليم والصحة وتمكين المرأة، إضافة إلى الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة فريدريكا موجريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، لمصر في 30 أبريل الجارى.



وأكدت الوزيرة، تقدير الحكومة للدعم المستمر من الاتحاد الأوروبى، ودعمه لاستراتيجية التنمية في مصر وأولوياتها، داعية إلى زيادة التعاون والدعم فى الفترة المقبلة.



وأشارت الوزيرة، إلى أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموى أساسى وفعاّل مع مصر، التى تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية، ما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.



وأكد يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسات الجوار، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك الأول لمصر، مشيرًا إلى أهمية العمل بين مصر والاتحاد الأوروبى لجذب الاستثمارات لمصر، فهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء.



وعقب ذلك، التقت الوزيرة، يوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودى للتنمية، إذ تم بحث تطورات توفير التمويل اللازم لخطة أعمار سيناء، ومتابعة لنتائج اجتماعات الصناديق العربية التى عقدت فى الأردن منذ أسبوعين.



وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على الإسراع فى تنفيذ خطة إعمار سيناء، بأقصى قدر ممكن وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من أجل تنمية هذه المنطقة فى أسرع وقت، مما يسهم فى توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة.



وأكد "البسام" حرص الصندوق السعودى للتنمية مع الصناديق العربية على توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء، مشيدًا بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذى يجرى تنفيذه حاليًا.



وناقش الجانبان، عددًا من المشروعات الجديدة التى يمكن للصندوق السعودى للتنمية المشاركة فى دعمها فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، باعتبارها مشروعات تمثل أولوية تنموية لدى مصر.