القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 02:08 م

مجلس الدولة يتسلم اللائحة التنفيذية لـ«التأمين الصحي» لمراجعتها

مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
dostor.org/2137414

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، عقب انتهاء وزارة الصحة من إعدادها، بما يتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا، لمراجعتها قانويًا ولغويًا ودستوريًا، لاستكمال إجراءات إصدارها.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس المجلس، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع: "إن اللائحة، هى التى تنظم عمل القانون، وتوضح المواد الغامضة فيه، وتحتوى اللائحة على 64 مادة، و8 مواد إصدار منظمة لما اشتمل عليه القانون".

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