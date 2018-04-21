مجلس الدولة يتسلم اللائحة التنفيذية لـ«التأمين الصحي» لمراجعتها

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، عقب انتهاء وزارة الصحة من إعدادها، بما يتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا، لمراجعتها قانويًا ولغويًا ودستوريًا، لاستكمال إجراءات إصدارها.



وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس المجلس، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع: "إن اللائحة، هى التى تنظم عمل القانون، وتوضح المواد الغامضة فيه، وتحتوى اللائحة على 64 مادة، و8 مواد إصدار منظمة لما اشتمل عليه القانون".



