موسكو ترحب بقرار بيونج يانج وقف التجارب النووية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو ترحب بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في تخفيف التوترات على شبه الجزيرة الكورية وسيعزز نزع السلاح النووي.



وقالت الخارجية، في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نرحب ببيان رئيس حزب العمال الكوري الشمالي، الذي يتعلق بإنهاء التجارب النووية والصاروخية لجمهورية كوريا الشمالية ابتداء من 21 أبريل، ونعتبر أن هذا القرار هو خطوة مهمة نحو المزيد من تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية وتدعيم الاتجاهات الإيجابية في تطبيع الوضع في شمال شرق آسيا".