استقبال خبير أمريكى لإجراء جراحة السمنة المفرطة بالمنصورة

تستضيف وحدة جراحة الغدد الصماء بقسم جراحة مستشفى جامعة المنصورة، البروفيسور الأمريكي روبرت روتلدج، خلال ورشة عمل «جراحة تحويل المسار المصغر»، لمرضى السمنة المفرطة، يومي الجمعة والسبت 27 و28 أبريل الجاري.



وأشار الدكتور تامر يوسف، رئيس قسم الجراحة، إلى أن القسم يهتم دائمًا بتطوير مهارات شباب الأطباء من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية المتخصصة، لذلك تم تنسيق ورشة عمل ستتم بحضور البروفيسور الأمريكي روبرت روتلدج «مبتكر هذا النوع من الجراحة»، والدكتور طارق مهدى، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، حيث تشكل السنة المفرطة السبب الرئيس للعديد من الأمراض القلب والضغط والسكر وخشونة المفاصل وآلام العظام.



وأوضح رئيس قسم الجراحة أن التسجيل مجانًا للمرضى ممن يعانون من السمنة المفرطة، لإجراء جراحة تحويل المسار المصغر مجانًا.