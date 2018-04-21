الاتحاد الأوروبي يُطالب إسرائيل بعدم استخدام القوة ضد العُزل

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، الجيش الإسرائيلي، بالامتناع عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل.



ودعا الاتحاد الأوروبي- في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إلى إجراء تحقيق شامل في إطلاق النار الذي وقع أمس، والذي أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين بينهم طفل بالرصاص الإسرائيلي.



يشار إلى أن مسئولي وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل عشرات الفلسطينيين وأصاب الآلاف، خلال التظاهرات التي بدأت منذ نهاية شهر مارس الماضي.

