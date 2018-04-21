«ماكرون» يُهدي «ترامب» شجرة سنديان لزراعتها في البيت الأبيض

قالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعتزم تقديم شجرة "سنديان"، إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب؛ للتأكيد على قوة العلاقة بين البلدين.



وفى مقابلة أجريت مع "ماكرون" بقصر الإليزيه؛ قال: "إن الهدية التى يحملها معه- في إطار زيارة الدولة إلى واشنطن- هى شجرة سنديان صغيرة، من شمال فرنسا، يأمل أن تُزرع في البيت الأبيض؛ تعبيرا عن ثبات الصداقة بين البلدين".



وأكد "ماكرون"- فى المقابلة- أن فرنسا كانت أول حليف دولي للثوار الأمريكيين في حربهم؛ من أجل تحقيق الاستقلال.



ويُجري "إيمانويل ماكرون"- اعتبارا من بعد غدٍ، الاثنين- زيارة إلى الولايات المتحدة، تستمر 3 أيام، يستقبله خلالها "ترامب" وسيلقى كلمة أمام الكونجرس.



وتعتبر السنديان من الأشجار الضخمة والمعمرة التى قد تبلغ من العمر ما بين 500 - 2000 سنة، كما تعد حدائق البيت الأبيض، من أقدم الحدائق المعتنى بها بشكل متواصل فى الولايات المتحدة، وتضم مجموعة واسعة من الأشجار والأزهار التى تعكس المواسم المختلفة.