«الإعلاميين»: فتح لجان القيد خلال أيام بعد الموافقة على مطالبنا
قال حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسة بنقابة الإعلاميين، إن السبب الرئيسي في اختيار المقر المؤقت للنقابة في الشيخ زايد هو تواجد عدد كبير من الإعلاميين في مدينة 6 أكتوبر.
وذكر الكنيسي، خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي الذي تعقده النقابة بنادي الإعلاميين في مدينة 6 أكتوبر، أن النقابة ستفتح أبواب القيد خلال أيام قليلة بعد أن وافقت وزارتا المالية والانصالات على طلبها.
وأوضح أن وزير الاتصالات وافق على توفير أجهزة تكنولوجية حديثة لفتح لجان القيد.