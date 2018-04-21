بالخطوات.. كيف تقنن النقابات أوضاعها قبل الانتخابات العمالية؟

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن النقابات العمالية سواء المستقلة أو التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر، عليها أن توفق أوضاعها طبقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية الذي أقره البرلمان الشهور الماضية.



وأضاف: على أن تتقدم النقابة بطلب معتمد من الممثل القانوني للمنظمة النقابية يتم تقديمه للجهة الإدارية المختصة، والتي تتبع مديرية القوى العاملة فى المحافظة أو النطاق الذى تقع فيه المنظمة النقابية.



ونصت المادة 42 من اللائحة التنفيذية من القانون على الآتي: "تلتزم كل المنظمات النقابية بتوفيق أوضاعها في موعد أقصاه 60 يومًا تبدأ من اليوم التالي للعمل بها، وللمنظمة النقابية العمالية، خلال هذه الفترة الاستمرار في مباشرة اختصاصاتها وممارسة أنشطتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية".



كما تضمنت المادة رقم 43 كيفية توفيق الأوضاع كالآتي: "يكون توفيق أوضاع جميع المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بأحكام القانون، وهذه اللائحة بناء على طلب معتمد من الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية، يقدم إلى الجهة المختصة الإدارية، أو الوزارة المختصة بحسب الأحوال، على أن يرفق هذا الطلب المستندات الآتية:



1- بيان باسم ومقر المنظمة النقابية العمالية.



2- كشف بأعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومحل إقامته، وجهه عمله، ورقم تليفونه.



3- صورة من سند ملكية، أو عقد إيجار ثابت التاريخ بمكتب التوثيق المختص لمقر المنظمة النقابية مع تقديم أصل السند للإطلاع عليه، ويستثنى من ذلك اللجنة النقابية العمالية للمنشأة.



4- صورة معتمدة من ولوائح النظام الأساسي والمالي للمنظمة النقابية.



5- بيان بأرقام تليفونات، وفاكس أو البريد الإلكتروني للمنظمة النقابية.



6- اسم البنك المودعة فيه أموال المنظمة النقابية.



7- كشف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية.