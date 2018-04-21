«الأمن» يشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بـ11 محافظة

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنيا، المنوفية، قنا، الغربية، أسيوط، الأقصر، كفرالشيخ، سوهاج، البحيرة، الشرقية، أسوان) عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.



أسفرت الحملات فى مديرية أمن المنيا، عن تأمين تنفيذ إزالة 141 حالة تعد متنوعة، وتمكنت مديرية أمن أسوان من تأمين تنفيذ إزالة 50 حالة تعد متنوعة وفى مديرية أمن المنوفية، تم تأمين تنفيذ إزالة 62 حالة تعد متنوعة وفى مديرية أمن الغربية، تم تأمين تنفيذ إزالة 57 حالة تعد متنوعة.



ونجحت مديرية أمن أسيوط من تأمين تنفيذ إزالة 56 حالة تعد متنوعة وفى مديرية أمن قنا، تم تأمين تنفيذ إزالة 47 حالة تعد متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ إزالة 17 حالة تعد متنوعة.



كما تمكنت مديرية أمن كفرالشيخ من تأمين تنفيذ إزالة 22 حالة تعد متنوعة وفى مديرية أمن سوهاج، تم تأمين تنفيذ إزالة عدد حالات التعدى متنوعة، وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ إزالة 4 حالات تعد على المجرى المائى لنهر النيل، وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية.