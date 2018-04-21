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السبت 21/أبريل/2018 - 01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة

حمدي الكنيسي
حمدي الكنيسي
الحسين عبيد
dostor.org/2137400

قال حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسة بنقابة الإعلاميين، إن أعضاء اللجنة مروا بصعوبات كبيرة لتحقيق حلم النقابة على أرض الواقع، لافتا إلى أنه تنازل عن كافة مصالحه الشخصية في سبيل ذلك.

وأشار "الكنيسي"- خلال كلمته بمؤتمر النقابة المنعقد في نادي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر- إلى أن بعض الإعلاميين حاربوا إنشاء النقابة، وضللوا المسئولين في مجلس الوزراء، مُدَّعين أنني لا أُمثِّل المهنة؛ وذلك عقب موافقة ودعم الرئيس السيسي لإنشائها.

وأشاد بموقف المهندس شريف إسماعيل، الذي قام بتغيير تصريحاته حول مقر نقابة الإعلاميين، لافتا إلى أنه قال نصًّا: "الكنيسي ياخد المقر الذي يريده للنقابة".

وتابع أن أعضاء اللجنة التأسيسية بالنقابة عانوا الكثير من الصعوبات في عقد اجتماعاتهم بنقابة الصحفيين وماسبيرو كـ"ضيوف"؛ الأمر الذي دفعهم للبحث عن مقر مؤقت بالشيخ زايد.

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