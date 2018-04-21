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اقتصاد
السبت 21/أبريل/2018 - 01:58 م

«الوقائع المصرية» تنشر قرار زيادة رأس مال ميت غمر للغزل

شركة ميت غمر للغزل
شركة ميت غمر للغزل
أسامة الشندويلي
dostor.org/2137397

نشرت «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الجمعية العامة لشركة ميت غمر للغزل، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 27 مليونا و136 ألفا و834 جنيها، ليصبح 92 مليونا و233 ألفا و449 جنيها.

تضمن القرار أن "تمول هذه الزيادة من الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ويتم تعليتها على حصة الشركة القابضة في رأس المال"، كما اشتمل على أن يحدد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 150 مليون جنيه.

«الوقائع المصرية» تنشر قرار زيادة رأس مال ميت غمر للغزل
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