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السبت 21/أبريل/2018 - 01:57 م

عقب قرار الإسكان.. «الدستور» يرصد أفضل الدول في «جودة الحياة»

وزير الإسكان
وزير الإسكان
رغدة محمد
dostor.org/2137396

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، صباح اليوم السبت، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لإعداد الكود المصري لمؤشرات جودة الحياة، فى إطار تنفيذ ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته التى ألقاها عقب فوزه بالفترة الرئاسية الثانية، بتحقيق التنمية والاستقرار، وتوفير الحد اللازم لجودة الحياة لأبناء الوطن.

وترصد «الدستور» الدول الأولى عالميًّا في مؤشر جودة الحياة:

كانبرا، أستراليا:

تحتل «كانبرا» عاصمة أستراليا المركز الأول في مؤشرات جودة الحياة، حيث تعتبر أفضل المدن للعيش في العالم، وتتمتع بالمتنزهات الطبيعية التي تحيط بها، وتشتهر بمجموعة كبيرة من معالم الجذب التاريخية والثقافية التي تفتح نافذة على حضارة تلك البلاد.

رالي، الولايات المتحدة:

في المركز الثاني تأتي «رالي»، وهي ثاني أكبر مدينة في ولاية كارولينا الشمالية بعد شارلوت، وتعرف أيضا باسم «مدينة البلوط» لتميزها بأشجار البلوط التي تصطف في شوارع المدينة.

وتشتهر المدينة بحياتها الليلية، وكثرة ما توفره من الخدمات في عطل نهاية الأسبوع، بدءًا من الحفلات الموسيقية والأوبرا والأنواع المختلفة من المنافسات الرياضية.

آيندهوفن، هولندا:

في المركز الثالث جاءت مدينة «آيندهوفن» إحدى أقدم المدن في هولندا، والتي يأتيها الزوار من داخل وخارج البلاد، ويطلق عليها السكان الأصليون «مدينة النور» لأنها غاية في الجمال والإبداع، وهى تضم الجزء الأكبر من المناطق الصناعية في هولندا.

ويلينغتون، نيوزيلندا:

في المركز الرابع نجد ثانى أكبر مدن نيوزيلندا، وهي العاصمة التى تقع فى أقصى جنوب العالم، «ويلينغتون»، وهى مدينة تتميز بكثرة التلال وبطبيعتها الخلابة، ويمتزج سحر الطبيعة مع العبق التاريخى لسكان الماوى الأصليين، ما يضفى على المدينة جاذبية وطبيعة ساحرة، حيث أطلقت قبائل الماوى على المدينة قديمًا اسم «رأس سمك الماوى».

بريزبان، أستراليا:

وفي المركز الخامس تقع «بريزبان»، وهي واحدة من أكثر المدن شهرة وجمالًا في أستراليا، التي تجمع بين العمارة الحديثة للغاية، والجو المشمس الرائع، والمناظر الطبيعية الجميلة.

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