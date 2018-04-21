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اقتصاد
السبت 21/أبريل/2018 - 01:57 م

توريد 21 ألف طن قمح بصوامع الغربية والأقصر

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الدستور
dostor.org/2137393

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، إن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى اليوم لصومعتين و11 شونة و4 هناجر بلغ 20 ألفا و433 طنا و552 كيلو جراما من القمح.

وأضاف المحافظ أن المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 134 ألفا و963 فدانا والمستهدف منها هذا العام 135 ألف طن، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق حتى الآن أية شكاوى أو بلاغات من المزارعين، وهناك مراقبة دقيقة خلال عمليات التوريد من خلال المواصفات التي حددتها وزارة التموين لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الشون من خلال اللجان المشكلة لتسلم محصول القمح.

وفي محافظة الأقصر، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر إنه تم حتى اليوم توريد 1266 طنا من القمح بنسبة 4.07% من السعة التخزينية للمحافظة ببنكر إسنا وصومعة أرمنت.

يذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر تبلغ 31.100 ألف طن، وهى تشمل سعة بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.

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