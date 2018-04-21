رئيس الوزراء يجتمع مع القيادات التنفيذية بالإسماعيلية

يلتقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، القيادات التنفيذية فى محافظة الإسماعيلية، بفندق تيوليب، لمتابعة خطة المحافظة والمشروعات التنموية والخدمية الجاري العمل عليها.



كان رئيس الوزراء، تفقد فى بداية زيارته - صباح اليوم - أعمال التطوير بمستشفى الإسماعيلية العام، ومن المقرر أن يتفقد أيضا أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى أبوخليفة الذي يقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد" وإعادة تأهيله وتخصيصه ليكون أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء.