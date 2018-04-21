القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 12:41 م

حبس 4 موظفين بشركة الكهرباء نقبوا عن الآثار في كوم أمبو

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أسوان- الرشيدى خالد
dostor.org/2137225

أمرت نيابة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم السبت، حبس 4 موظفين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك
على خلفية التنقيب عن الآثار بمحيط حرم معبد كوم أمبو.

يذكر أن خيوط القضية تلقاها العميد خالد العيسوى، مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، مُفادها
أن 4 موظفين بشركة الكهرباء، نقبوا عن الآثار بمحيط أرض زراعية خلف معبد كوم أمبو الملاصقة لاستراحة شرطة السياحة، وعقب التأكد من صحة المعلومات وفحص المذكورين، تمكنت أجهزة الأمن من القاء القبض عيهم بمحيط المنطقة المذكورة، وتم ضبط أدوات الحفر وحفار، فضلًا عن سيارة حكومية تابعة لشركة الكهرباء.

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