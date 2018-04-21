رئيس وزراء اليابان يثير ازمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قربانا، إلى ضريح ياسوكونى لضحايا الحرب؛ مما أثار انتقادات من كوريا الجنوبية، نظرا لأن الكوريتين والصين تعتبر هذا الضريح رمزًا للنزعة العسكرية لليابان في الماضي.



وزار نحو 70 من أعضاء البرلمان الضريح- الذي يكرم 14 من القادة اليابانيين، أدانتهم محكمة للحلفاء، باعتبارهم مجرمي حرب، إلى جانب قتلى الحرب-.



وكان "آبي" أثار غضبا عالميا واسع النطاق، شمل الولايات المتحدة- الحليف المهم لليابان- عندما زار الضريح فى عام 2013، لكنه منذ ذلك الحين يرسل قرابينا؛ بمناسبة احتفالات الربيع والخريف فى ياسوكونى، بدلا من الذهاب بنفسه.



وجاء إرسال رئيس الوزراء الياباني، القربان، وكذلك زيارة أعضاء البرلمان، فى وقت أعلنت فيه كوريا الشمالية إنها ستعلق التجارب النووية والعسكرية قبل قمتين مرتقبتين بين جارتها الجنوبية، خلال الأسبوع الجارى وأخرى مع الولايات المتحدة فى نهاية مايو، أو مطلع يونيو.



وانتقدت وزارة خارجية كوريا الجنوبية- فى بيان- مراسم إحياء الذكرى في الضريح، وأشارت إلى أنها تأتى فى وقت يحتفل فيه البلدان بمرور 20 عامًا على تعهد مشترك للعمل من أجل شراكة كورية يابانية جديدة.



وأضاف البيان "تعبر الحكومة عن عميق الأسف والقلق فى وقت يرسل فيه زعماء الحكومة والبرلمان اليابانيين مجددا قربانا ويزورون ضريح ياسوكوني الذي يبجل تاريخ الغزو الاستعمارى وحرب العدوان".



وقال البيان: "تحث حكومتنا الزعماء السياسيين اليابانيين، على كسب ثقة الدول المجاورة والمجتمع الدولي؛ عبر التفكر فى الماضي، وتأمل الذات بإخلاص، استنادا إلى فهم صحيح للتاريخ".