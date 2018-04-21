القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 12:39 م

«الري»: تنفيذ مشروع الصرف المغطى بمساحة 6700 فدان بأسيوط

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وائل القمحاوى
dostor.org/2137218

بدأت الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الري، تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الصرف العام والمغطى، والتي تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي، نظرًا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية.

وقامت الإدارة العامة للصرف بأسيوط، بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة 7600 فدان بمركز البداري، بالإضافة إلى تطوير مساقي منطقة ترعة الهدايا بزمام 620 فدانا، بمركز أسيوط بتكلفة قدرها 10.5 مليون جنيه.

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