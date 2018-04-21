بالصور.. محلا جزارة وموبيليات يخفيان أقدم مساجد الإسماعيلية

لم تنجى مساجد الإسماعيلية، من عمليات التشويه، وانتشار المحلات أمامها، وعلى رأس هذه المساجد "الرحمة"، بمنطقة المحطة الجديدة، والذي يعد من أحد أقدم مساجد المحافظة.



وعند النظر للمسجد تجده على وشك الانهيار وفى نفس المبنى محل وموبيليا، وجزارة كبرى، والأطفال يلعبون بجانب المسجد.



ومن النظرة الأولى لا تعرف أنه مسجد، فبابه صغير بين محلّي الموبيليات والجزارة، كأنه باب لسرداق أو لمخزن، وعند دخوله تجده ضيق فلا يزداد مساحته عن 100 متر، ويبدو عليه القدم كأنه مهجور منذ عشرات السنوات، رغم كثافة سكان الحي المرتفعة.



وقال طارق جاد، صاحب محل الموبيليات، المتواجد أمام المسجد، أنه أجّر المحل منذ 46 عاماً، والمسجد عبارة عن دورين الأول مسجد والثاني دار للتائبات، وكان إيجار محل الموبيليات والجزارة يوجه للصرف على دار التائبات، وتحولت تابعية المسجد للأوقاف منذ عام 74 وبعدها تحول دار التائبات لمقر لمديرية الأوقاف، وندفع ثمن الإيجار 65 جنيه شهرياً لمدرية الأوقاف.



وأضاف أن المسجد يعاني من تدهور تام، ولم يدعمه الإخوان فيما قبل، وأن فرش المسجد يحصلون عليه من رجال الأعمال، مشيرا إلى أن المسجد لا يوجد به إمام ثابت أو مقيم شعائر.



ويقول عبدالعزيز مجاهد، أحد أبناء المنطقة، أن الجزارة ومحل الموبيليات يشوهان منظر المسجد، وأصواتهم تكون عالية أثناء الصلاة، وخاصة الجزارة التى يتردد عليها العشرات يومياً، فأصواتهم تغطي على صوت المصلين، حيث يتناقشون فى مختلف المواضيع، أثناء الصلاة مما يشتت التركيز فى الصلاة، وكذلك باب المسجد غير ظاهر للأغراب، فعادة ما نجد أشخاص يسألون عن مسجد وهم أمامهم، بسبب صغر الباب بين محل الموبيليات الذى يفرش بضاعته أمام المحل وكذلك الجزارة، مما يجعل الباب مختفي بينهما.