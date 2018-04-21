في أسيوط.. حوائط بيوت الله ساحة لمنافسات «الجائلين»

(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالاَصَالِ)..هكذا كانت بيوت الله، حتي تحولت على أيد بعض الباعة إلى أماكن لعرض بضائعهم، وأصبح من الصعب وصفه بحالة فردية، أوأنها تقتصر علي منطقة بعينها، فقد استفحل الأمر وانتشر، حتي وصل إلي المساجد القديمة والكبيرة في أسيوط، فلم يسلم حائط أي مسجد من بائع متجول، ووصل الأمر إلى أن أصبحت جدران المساجد حق أصيل يقتسمها كل بائع لفترة، أو يختص بها لنفسه «بفرد الدراع» وتصبح ملكية خاصة، لتصل سخرية القدر إلى تقسيم جدران المساجد إلى مساحات ليفترشها أكثر من بائع.



ألفت عين المواطن علي هذا المنظر، فلم يعد ينفر منه، كما كان قديمًا، بل يقف ليتفرج ويعاين ما يتم عرضه وقد يشتري كذلك، والويل كل الويل لمن يذهب إليهم معترضًا، فتجد أولئك الباعة قد تكالبوا وانهالوا عليه ضربًا، وسط استهجان من المارة، ليس اعتراضًا علي تصرفهم، ولكن اعتراضًا على هذا الشخص الذي يريد قطع عيش البائع الغلبان.



ووصل افتراش جدران المساجد إلي الحد الذي يقوم فيه البائع بالمنادة علي بضائعه في وقت الآذان أو صلاة الجمعة، وهو الوقت الأكثر تقديسًا لدي المسلمين، ولم تسلم منه أقدم الجوامع وأكبرها، ففي جامع المجذوب بميدان المجذوب أحد أقدم وأشهر جوامع محافظة أسيوط ويقع بقلب المحافظة، استفحل الامر إلي الحد الذي يعيق المرور وليس فقط الدخول إلي حرم الجامع.



ولم يختلف الحال بجامع سيدي جلال بمنطقة القيسارية، وهو من أكبر وأقدم جوامع المحافظة وأشهرها علي الإطلاق، بل ولم يقتصر الأمر علي افتراش الباعة الجائلين لجدرانه وإنما وصل الأمر إلي إفتراش أصحاب المحلات أيضا في محاولة منهم لإقتناص المارة لشراء بضائعهم ومنافسه الباعة الجائلين.



ولم يتوقف الأمر علي المساجد الكبيرة أو الشهيرة فحتي المساجد الاقل شهرة أو التي تتواجد بأماكن أقل ازدحامًا بالمواطنيين لم تسلم من احتلال جدرانها من قبل الباعة.



فهناك جامع الفراويز وجامع علي الجندي بمنطقة درب الست، والذي استغله تجار الخضر والفاكهة بشكل دائم من خلال فرش بضائعهم علي حوائط الجامعين دون خجل أو خوف من محاسبة.



وانتشر الأمر ولم تصبح ظاهرة أو حالة وقتية بل آمر واقع يتعامل معه الجميع بلا غضاضة أو استنكار ليتشكل القبح في أسوء صوره مدنسًا أكثر معالمنا تقديسًا.

