القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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سياسي
السبت 21/أبريل/2018 - 12:34 م

‏فرج عامر: النجم العالمى «صلاح» يستحق التحية

‏فرج عامر
‏فرج عامر
محمد الشريف
dostor.org/2137211

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، زيادة نسبة أن الاتصالات التى تلقاها الخط الساخن لصندوق «مكافحة وعلاج إدمان المخدرات» إلى 400% بعد إطلاق الإعلان الأخير الذى شارك فيه النجم العالمى اللاعب محمد صلاح دليل قاطع على نجاح حملة وزارة التضامن الاجتماعى للعلاج من الإدمان، موجهما التحية والتقدير للنجم العالمى محد صلاح على مشاركته الإيجابية والفعالة فى المساهمة فى علاج المشكلات داخل المصر خاصة أزمة إدمان المخدرات وإنقاذ الشباب من هذه الظاهرة الخطيرة.

وطالب «عامر»، فى بيان له اليوم السبت، الحكومة استخدام وسائل غير تقليدية فى علاج المشكلات التى يعانى منها المجتمع مثل مشكلات وأزمات الإسراف فى مياه الشرب والعمل على ترشيدها فى ظل أزمة وندرة المياه عالميًا، وأيضًا مشكلات التسيب والحد من أزمة البطالة والترويج لتصدير المنتجات وتشجيع المنتج المصرى وعلاج أزمة التسرب من التعليم.


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