56 مليون جنيه لإنشاء كباري على ترع أسيوط

انتهت الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسيوط من إنشاء عدد من الكباري على الترع والمصارف لتسهيل حركة المرور بإجمالي تكلفة 56 مليون جنيه، تشمل عملية إنشاء منزل كوبري الملك فيصل أمام الرقابة الإدارية والممشى بتكلفة قدرها 52.3 مليون جنيه على حساب المحافظة.



وتضمنت المشروعات إنشاء كوبري بمركز البداري بقرية النواميس بتكلفة قدرها 3.7 مليون جنيه على حساب الغير، وكوبري على ترعة السنط بتكلفة قدرها 379 ألف جنيه، فيما تقوم الإدارة حاليًا بتنفيذ حزمة من الأعمال تشمل عملية إنشاء كوبري على ترعة إيراد الدلجاوي بهندسة ديروط تفتيش ري بحري بتكلفة بلغت 972 ألف جنيه، وإنشاء كوبري على جنابية الساحل اليمني، وإحلال وتجديد كباري وبدالات بإجمالي تكلفة بلغت 2.3 مليون جنيه.