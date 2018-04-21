أمن الدقهلية يكشف غموض سرقة 3 كيلو ذهب من «جواهرجى»

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية، من كشف غموض سرقة 3 كيلوجرامات من الذهب ومبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه، من تاجر مشغولات ذهبية بدائرة مركز شرطة المنصورة.



وتلقى مركز شرطة المنصورة بالدقهلية من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول «أسامة م.م»، ويبلغ من العمر 50 عامًا، تاجر مصوغات ذهبية بقرية نقطية بدائرة المركز، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس وآخر بالأنف.



وبسؤاله قرر بأنه حال حمله لحقيبة تحوى بعض المصوغات الذهبية، ووقوفه أمام قرية «نقيطة» فى انتظار استقلال إحدى سيارات الأجرة، فوجئ بنزع الحقيبة من يده وتلقيه ضربة بمؤخرة رأسه أسقطته على الأرض، وبعد إفاقته لم يجد الحقيبة التى تحوى بداخلها ( 3 كيلوجرامات مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه).



وبالتحرى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «إبراهيم ع.إ»، 33 عامًا، حلاق، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقد العزم وبيت النية على سرقة المجنى عليه والذى اعتاد الذهاب والعودة فى ذات التوقيت على مدار أكثر من عشرين عامًا، فقام بتجهيز مطرقة حديدية، وانتظر المجني عليه حال توجهه خارج القرية لاستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لمحل إقامته، وفاجئه بضربه على رأسه من الخلف فسقط أرضًا فاقدًا الوعي وقام بسرقة الحقيبة من يده ولاذ بالفرار.



وأضاف بتخلصه من المطرقة بإلقائها بأحد المجارى المائية، وبإرشاده تم ضبط جميع المسروقات والتى أخفاها بمسكنه وهى عبارة عن ( 2.726 كيلو جرام من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي 60 ألف جنيه) وقرر بقيامه بسداد بعض ديونه من المبلغ بحوالى (5000 جنيه)، وبعرض المسروقات على المجني عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.