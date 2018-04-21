رئيس الوزراء: 55 مليار جنيه تكلفة مشروعات الإسماعيلية في 4 سنوات

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن إجمالي تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها في مدينة الإسماعيلية على مدار ٤ سنوات الأخيرة وصلت إلى ٥٥ مليار جنيه.



وأضاف رئيس الوزراء، خلال جولة تفقدية بالإسماعيلية، أن تكلفة المشروعات القومية بلغت ٤٠ مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإنفاق علي الصحة ٧٠٠ مليون جنيه، و٣٠٠ مليون جنيه للتعليم، و١٥٠ مليونًا لمشروعات الإسكان، و٥٠٠ مليون للزراعة، و١٠ مليارات جنيه لمدينة الإسماعيلية الجديدة.



جاء ذلك على هامش تفقد إسماعيل مستشفى الإسماعيلية العام، بمرافقة اللواء أب بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ومحافظ الإسماعيلية، ووكيل مديرية الصحة، ومدير الأمن.