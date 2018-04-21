«تنمية التجارة الداخلية» يعتمد جامعة بدر بالقاهرة جهة استشارية

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، بروتوكول تعاون مع جامعة بدر بالقاهرة؛ لاعتماد الجامعة كجهة استشارية للجهاز بهدف التنسيق والتعارف فى تطوير وتنمية التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التنسيق مع الجامعات للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى السادة أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية.



ويحق للجهاز وفقا لبنود البروتوكول، تحويل الموضوعات المطلوب بحثها ودراستها إلى الجامعة (مركز الدراسات المهنية والتعليم المستمر) لدراستها وتقديم الرأي الاستشاري بشأنها لإدارة الجهاز فى التوقيتات التي يتفق عليها فى حينه، كما تقوم الجامعة بإمداد الجهاز بالدراسات والبحوث التي تريى أنها قد تفيد الجهاز فى تحقيق أغراضه بكفاءة أو من شأنها تطوير آليات عمل الأسواق ورفع كفاءتها.



وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الهدف من توقيع البروتوكول مع جامعة بدر، أن يضم الجهاز بنك أفكار ويتحول لذراع استشارية من خلال أساتذة الجامعات.



وأضاف أن جهاز تنمية التجارة لديه خطة كبيرة بالتعاون مع المطورين التجاريين بالقطاع الخاص للتوسع في المراكز اللوجستية التي تتوافر بها مساحات واسعة تتراوح ما بين 20 و25 فدانًا مع توافر معايير التخزين والتجميع والحفظ للتوزيع على المناطق المحيطة بها.



وأوضح أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عرض خطة تطوير التجارة الداخلية وإتاحة وتوفير الأراضي فى المحافظات على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية وفقا للمعايير المختلفة لكل محافظة بمفردها للوصول إلى الكفاءة والفاعلية فى مشروعات التجارة الداخلية، حيث وجه الرئيس بضرورة التنسيق مع الجامعات للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى السادة أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية.



ورحب الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعه بدر بالقاهرة، بتوقيع البروتوكول والتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، موضحا أنه يتسق مع الدور المجتمعي الذي يهدف إلى الربط بين الجامعة واحتياجات سوق العمل.



وأشار إلى أن الجامعة ستكون جاهزة دائما للتعاون مع الجهاز والقيام بكل الدراسات والبحوث التي يحتاجها بما يؤدي إلى الارتقاء ودعم وتطوير دور الجهاز في الاقتصاد.



حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، ونخبة من الأكاديميين في الاقتصاد والاستثمار منهم، الدكتور أحمد جمال الدين موسى، الدكتورة يمني الحماقي، الدكتور عبدالرحمن العليان، الدكتور عاطف العوام، الدكتور سعيد توفيق، الدكتور محمد عبدالمجيد، المهندس عبدالرحمن الزعيم، المهندس علاء السقطي، المهندس بهاء العادلي.