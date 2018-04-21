القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير ازمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
مصر
السبت 21/أبريل/2018 - 12:29 م

«تنمية التجارة الداخلية» يعتمد جامعة بدر بالقاهرة جهة استشارية

جامعة بدر بالقاهرة
جامعة بدر بالقاهرة
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2137205

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، بروتوكول تعاون مع جامعة بدر بالقاهرة؛ لاعتماد الجامعة كجهة استشارية للجهاز بهدف التنسيق والتعارف فى تطوير وتنمية التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التنسيق مع الجامعات للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى السادة أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية.

ويحق للجهاز وفقا لبنود البروتوكول، تحويل الموضوعات المطلوب بحثها ودراستها إلى الجامعة (مركز الدراسات المهنية والتعليم المستمر) لدراستها وتقديم الرأي الاستشاري بشأنها لإدارة الجهاز فى التوقيتات التي يتفق عليها فى حينه، كما تقوم الجامعة بإمداد الجهاز بالدراسات والبحوث التي تريى أنها قد تفيد الجهاز فى تحقيق أغراضه بكفاءة أو من شأنها تطوير آليات عمل الأسواق ورفع كفاءتها.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الهدف من توقيع البروتوكول مع جامعة بدر، أن يضم الجهاز بنك أفكار ويتحول لذراع استشارية من خلال أساتذة الجامعات.

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة لديه خطة كبيرة بالتعاون مع المطورين التجاريين بالقطاع الخاص للتوسع في المراكز اللوجستية التي تتوافر بها مساحات واسعة تتراوح ما بين 20 و25 فدانًا مع توافر معايير التخزين والتجميع والحفظ للتوزيع على المناطق المحيطة بها.

وأوضح أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عرض خطة تطوير التجارة الداخلية وإتاحة وتوفير الأراضي فى المحافظات على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية وفقا للمعايير المختلفة لكل محافظة بمفردها للوصول إلى الكفاءة والفاعلية فى مشروعات التجارة الداخلية، حيث وجه الرئيس بضرورة التنسيق مع الجامعات للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى السادة أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية.

ورحب الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعه بدر بالقاهرة، بتوقيع البروتوكول والتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، موضحا أنه يتسق مع الدور المجتمعي الذي يهدف إلى الربط بين الجامعة واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة ستكون جاهزة دائما للتعاون مع الجهاز والقيام بكل الدراسات والبحوث التي يحتاجها بما يؤدي إلى الارتقاء ودعم وتطوير دور الجهاز في الاقتصاد.

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، ونخبة من الأكاديميين في الاقتصاد والاستثمار منهم، الدكتور أحمد جمال الدين موسى، الدكتورة يمني الحماقي، الدكتور عبدالرحمن العليان، الدكتور عاطف العوام، الدكتور سعيد توفيق، الدكتور محمد عبدالمجيد، المهندس عبدالرحمن الزعيم، المهندس علاء السقطي، المهندس بهاء العادلي.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟

منذ 3 أيام

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

منذ 4 أيام

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

منذ اسبوع

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ اسبوع

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

منذ اسبوع

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

الآن

صلاح جاهين: «الليلة الكبيرة عملتها وأنا مش واخد بالى»

ضرب سوريا كشف عيوبًا فى منظومة الأسلحة الفرنسية

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

البرلمان: تعديل أى بند فى الموازنة الجديدة «حق لنا»

الأكثر قراءة

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

السيسى: سعادتى بالغة بأعمال تطوير طريق «القاهرة - العين السخنة»

ألبومات الصور

ميناء الإسكندرية يستقبل 786 سائحًا

فنادق الغردقة تحتفل بـ«اليوم العالمى للأرض»

بالصور.. تكريم إياد نصار ونيرمين الفقى فى أسبوع الموضة الأردنى

بالصور.. تفاصيل حفل رامى صبرى فى جامعة «MSA»

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

السيسى: سعادتى بالغة بأعمال تطوير طريق «القاهرة - العين السخنة»

كشكول

رئيس جامعة بكين: معهد كونفشيوس "كارت ثقافة" في العلاقات بين مصر والصين

السفير الصيني بالقاهرة: معهد كونفشيوس صفحة من العلاقات مع مصر

افتتاح نقطة اتصال مستشفى 2020 لعلاج الأورام بجامعة أسيوط

رئيس جامعة القاهرة: معهد كونفوشيوس "فلسفة حياة"

وزير التعليم العالي: معهد كونفوشيوس دليل عللى متانة العلاقات مع الصين

الأمصار

شرطة مدغشقر تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

السعودية تحظر زيارة جبل النور وغار حراء

الرئيس الأمريكي يزور بريطانيا في يوليو

لبنان: إخلاء سبيل «الضابط» من تهمتي التخابر والاغتيال

انطلاق معرض «إنترسك السعودية» في 24 أبريل الجاري

ads
منوعات

«دراسة»: المشي بأقدام حافية يعزز نمو الأطفال الجسماني

«يتنفسون تحت الماء».. خصائص جينية لقبيلة باجاو

استشارية علم نفس الموضة تحلل ميلانيا ترامب: «انطوائية وتحب النقاء»

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك