اتحاد نقابات عمال مصر: «إللي بوشين ملوش مكان بيننا»

هنأ عبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، جميع العمال المصريين، بالعرس الديمقراطي وانتخاب الرئيس عبد لفتاح السيسي، مؤكدا أنه شرف لعمال الغزل والنسيج، أن تنعقد الجمعية العمومية العادية لعمال المرافق بنفس اليوم لانعقاد جمعيتهم.



وقال في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة لعمال المرافق اليوم، "إللي بقى بوشين ملوش مكان بينا، نحن في مفترق طرق، والتنظيم النقابي تحمل ما لا يتحمله بشر، علينا دور كبير لتبصير عمالنا، ليحكم بالعدل والأصول ويقول من مع الدولة ومن يحب البلد ومن يخونها".



وأكد أن العمال إذا أرادوا الإضرار بالدولة فسيكون بنقابات "الفنكوش"، مؤكدا أنها ستنتهي بالانتخابات العمالية المقرر انعقادها منتصف مايو.