إصابة سيدتين فى حريق منزل ببنى سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، على حريق شب داخل منزل بقرية العساكرة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف.



وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد أحمد سعد، مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بنشوب نيران في منزل" سيد. س. ع" مقيم بقرية العساكرة، والذي أمر بسرعة إرسال قوات الحماية المدنية، والسيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة.



وانتقل النقيب مصطفى عاطف، معاون مباحث مركز شرطة سمسطا، على رأس 3 سيارات إطفاء، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة.



وأسفر الحادث عن إصابة سيدتين بإصابات طفيفة، وهما:" عائشة. م. س"، وصباح. م ".



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.