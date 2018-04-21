ميشال بارنييه: بريطانيا تخاطر بخروجها من الاتحاد الأوروبي

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست» ميشال بارنييه، من أن المملكة المتحدة تخاطر بخروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه بغير المنتظم بعد فشلها في تقديم أي حلول عملية للحدود الأيرلندية.



ونقلت صحيفة «بلفاست تليجراف» الأيرلندية، عبر موقعها الإلكتروني، عن مصادر في أيرلندا قولها إن الحكومة الأيرلندية قد لا يكون أمامها الآن خيار سوى المماطلة في سير المحادثات بشكل كامل في شهر يونيو القادم.



وأوضحت الصحيفة أن المسئولين يعتقدون أن الأسابيع العشرة المقبلة يجب أن تحقق تقدمًا ملموسًا وقابلًا للقياس أو أن الجدول الزمني الكامل المحدد لمفاوضات البريكست سيخرج عن مساره.



وقال «بارنييه»: «إنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق بنسبة 25% من مفاوضات البريكست، ما يعني أن هناك وجود خطر الفشل».



وتابع قائلًا: «إنني كمفاوض في الاتحاد لا يزال هناك صعوبات وأيضًا لا يزال يوجد خطر الفشل، مضيفًا إذا لم يكن هناك اتفاق في المفاوضات، فلن يكون هناك انسحاب منظم وسيكون انسحابًا غير منظم دون فترة انتقالية».



ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر انتهاء الاتفاق النهائي بين لندن وبروكسل بحلول 31 أكتوبر القادم.



وأضافت الصحيفة أنه حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 فقد يتعين عليها البقاء داخل الاتحاد الجمركي من أجل إبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة، مما قد يحرم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من عقد صفقات جديدة للتجارة الحرة مع الدول غير الأوروبية.



جاءت تحذيرات «بارنييه» بعد أن فشلت رؤية «ماي» لترتيب جمركي جديد خلال خمس جولات من المفاوضات الفنية في بروكسل.

