كوريا الشمالية تعلق إجراء تجاربها الصاروخية والنووية

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أن كوريا الشمالية ستعلق على الفور، إجراء أي تجارب نووية أو صاروخية، وستغلق كذلك موقعا للتجارب النووية؛ سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام، وذلك قبيل قمتين مزمعتين مع جارتها الجنوبية والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونج أون»، قوله: «إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات؛ لأنها استكملت هدف تطوير أسلحة نووية».