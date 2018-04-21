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السبت 21/أبريل/2018 - 12:26 م

وصول «الخولى» وآخرين إلى مقر محاكمتهم فى «الرشوة»

الخولي
الخولي
عادل عبد العال
dostor.org/2137199

وصلت منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، وسط حراسة مشددة مرتدية الزى الأبيض، و6 متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

وكانت المحكمة قد أمرت في الجلسة السابقة باستمرار حبس الخولي، وإخلاء سبيل المتهم السابع أكرم عبدالمعطى، بكفالة ١٠ آلاف جنيه، ومخاطبة النيابة العامة لوزارة التنمية المحلية لاستخراج بيان باختصاصات نائب المحافظ.

وصرحت للدفاع الاطلاع علي تقرير الإذاعة والتليفزيون بشأن تفريغ الأسطوانات والحصول علي صورة منها.

بالإضافة إلى إخلاء سبيل ثلاثة متهمين أيمن عبدالجواد، وإدريس عبدالجواد، والسيد إبراهيم، بضمان مالى قدره ١٠٠ ألف جنيه لكل منهم قبل ذلك.

تعقد الجلسة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير، ومجدى عبدالمجيد، وحسام فتحى.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال سعاد الخولى، وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة.


وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولى، مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أى مخالفات بيئية بالمشروع.


وتبين من التحقيقات، أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.


كما تبين من تحقيقات النيابة، أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمي، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبدالرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.

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