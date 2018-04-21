القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير ازمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
حوادث
السبت 21/أبريل/2018 - 12:26 م

ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد فى حملة بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن بدر
dostor.org/2137198

تمكن ضباط مباحث قسم تنفيذ الأحكام فى البحيرة، اليوم السبت، من ضبط هاربين اثنين من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط «رضا. م. ح. ع»، 41 سنة، والمطلوب ضبطه فى قضية «قتل» جنايات مركز كوم حمادة والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

وضبط «عمرو. ا. ع. م»، 35 سنة، والمطلوب ضبطه في قضية جنايات مركز كفر الزيات «مخدرات»، والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.

وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ يومين

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ 4 أيام

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ أقل من شهر

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

الآن

صلاح جاهين: «الليلة الكبيرة عملتها وأنا مش واخد بالي»

ضرب سوريا كشف عيوبًا فى منظومة الأسلحة الفرنسية

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

البرلمان: تعديل أى بند فى الموازنة الجديدة «حق لنا»

الأكثر قراءة

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

السيسى: سعادتى بالغة بأعمال تطوير طريق «القاهرة - العين السخنة»

ألبومات الصور

ميناء الإسكندرية يستقبل 786 سائحًا

فنادق الغردقة تحتفل بـ«اليوم العالمى للأرض»

بالصور.. تكريم إياد نصار ونيرمين الفقى فى أسبوع الموضة الأردنى

بالصور.. تفاصيل حفل رامى صبرى فى جامعة «MSA»

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

السيسى: سعادتى بالغة بأعمال تطوير طريق «القاهرة - العين السخنة»

كشكول

السفير الصيني بالقاهرة: معهد كونفشيوس صفحة من العلاقات مع مصر

افتتاح نقطة اتصال مستشفى 2020 لعلاج الأورام بجامعة أسيوط

رئيس جامعة القاهرة: معهد كونفوشيوس "فلسفة حياة"

وزير التعليم العالي: معهد كونفوشيوس دليل عللى متانة العلاقات مع الصين

غدا.. مؤتمر بالدراسات الإسلامية يتناول جهود الإمام الأكبر

الأمصار

شرطة مدغشقر تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

السعودية تحظر زيارة جبل النور وغار حراء

الرئيس الأمريكي يزور بريطانيا في يوليو

لبنان: إخلاء سبيل «الضابط» من تهمتي التخابر والاغتيال

انطلاق معرض «إنترسك السعودية» في 24 أبريل الجاري

ads
منوعات

«دراسة»: المشي بأقدام حافية يعزز نمو الأطفال الجسماني

«يتنفسون تحت الماء».. خصائص جينية لقبيلة باجاو

استشارية علم نفس الموضة تحلل ميلانيا ترامب: «انطوائية وتحب النقاء»

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك