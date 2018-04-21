ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد فى حملة بالبحيرة

تمكن ضباط مباحث قسم تنفيذ الأحكام فى البحيرة، اليوم السبت، من ضبط هاربين اثنين من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد.



تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط «رضا. م. ح. ع»، 41 سنة، والمطلوب ضبطه فى قضية «قتل» جنايات مركز كوم حمادة والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.



وضبط «عمرو. ا. ع. م»، 35 سنة، والمطلوب ضبطه في قضية جنايات مركز كفر الزيات «مخدرات»، والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.



وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.