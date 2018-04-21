«بيطرى الشرقية»: تحصين 299 ألف طائر ضد «الأنفلونزا»

قال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية أجرت اختبار البروسيلا لـ2323 رأس ماشية، واختبار الدرن لـ2012 رأس ماشية.



وفي مجال الوقاية من أمراض «الدواجن» تم تحصين 298 ألفا و993 طائرا ضد مرض الأنفلونزا، من خلال الوحدات البيطرية ولجان التحصين بالقرى بـ157 لجنة لـ3178 منزلا.



وفي مجال «الفحص والعلاج» تم فحص وعلاج 10 آلاف و639 رأس ماشية بالوحدات البيطرية وتجريع 24 ألفا و625 رأس ماشية، لمكافحة الطفيليات الداخلية، ورش 71 ألفا و14 رأس ماشية، لمكافحة الطفيليات الخارجية



وأكد مدير مديرية الطب البيطري، استمرار جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.